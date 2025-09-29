Nel pomeriggio di venerdì scorso, a Porto Torres, i carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione del centro riuscendo a scongiurare il proposito di suicidio di una donna.

I militari hanno raggiunto l’abitazione dopo una chiamata giunta alla centrale operativa da parte di un’amica, preoccupata per i messaggi ricevuti poco prima dalla donna che, probabilmente a seguito di una discussione con un conoscente, ha minacciato di compiere un gesto estremo puntandosi un coltello alla gola.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno compreso la gravità della situazione e grazie alla loro freddezza ed esperienza, hanno individuato la possibilità di entrare da una finestra aperta, posta al piano terra. Hanno quindi sollevato la tapparella e un militare è riuscito a introdursi nell’abitazione e a stabilire un primo contatto visivo con la ragazza, distesa sul letto con il coltello puntato alla gola.

Il carabiniere ha aperto la porta facendo entrare gli altri colleghi che, dopo una lunga e paziente opera di convincimento, sfruttando un momento di minor tensione, sono riusciti con destrezza e abilità a disarmare la donna e ad affidarla alle cure del 118.