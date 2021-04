Sestu, lancia frecce con una balestra contro la finestra della vicina: operaio denunciato

Spesso è difficile avere un buon rapporto coi vicini, per svariati motivi, per l’uso comune di determinate aree, perché talune abitudini di altri danno fastidio, perché i confinanti hanno l’erba più verde, perché i vicini non si possono scegliere. In tali situazioni, esigenze di civile convivenza inducono a moderare i toni, a tollerare per quanto possibile, a chiedere con cortesia la correzione di determinate problematiche quali cani che abbaiano di notte, briciole che volano dalle finestre. Tali situazioni arrivano normalmente nelle caserme dei carabinieri che cercano, spesso faticosamente, di far ragionare le parti, svolgere un’opera di conciliazione e di raccordo ed infine, come ultima spiaggia, di raccogliere querele. Ieri a Sestu si è andati un po’ oltre, davvero troppo oltre. Un 55enne operaio, già gravato da precedenti denunce, è passato alle vie di fatto con la vicina non si sa bene per quali motivi. I fatti si sono compiuti in via San Salvatore, dalla propria finestra l’uomo ha preso a scagliare frecce dalla punta di ferro contro la vetrata della vicina, frantumandola in varie parti. A parte i danni materiali, tale pratica avrebbe potuto cagionare problemi ben più considerevoli se lungo la traiettoria dei dardi si fosse venuta a trovare una persona, e questo l’improvvisato “Robin Hood” non lo poteva prevedere, nel momento in cui con irrazionale rabbia si era messo a bersagliare la finestra della vicina. In questo caso i carabinieri non sono intervenuti per mediare ma per reprimere, essendo stato passato ampiamente il segno. A parte il danneggiamento della vetrata, vi è il lancio pericoloso dei dardi ed il possesso di un coltello a serramanico che l’irascibile giustiziere portava nei pantaloni e che è saltato fuori a seguito di una perquisizione personale, operata dai militari nei suoi confronti. Inutile dire che coltello, balestra e dardi sono stati sequestrati.