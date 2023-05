All’Open Campus il primo Festival di Marketing per Imprenditori in Italia: Niki Grauso, Paolo Susani e Sergio Spaccavento i primi ospiti annunciati. Quasi 30 anni fa la Sardegna fu pioniera di una rivoluzione tecnologica con pochi eguali al mondo. Quest’isola al centro del Mediterraneo divenne protagonista negli anni ’90 di straordinari esempi di innovazione, alcuni dei quali furono poi adottati in tutto il mondo. La prima webmail, il primo quotidiano online, la prima rete internet italiana gratuita. Da allora l’Isola conserva un rapporto privilegiato con l’innovazione e il mondo dell’IT. In questo anche il marketing ha assunto un ruolo principale con professionisti sardi che hanno scalato posizioni importanti nel panorama nazionale e internazionale.

Sulla scia di questa storia così romantica e così reale, la Sardegna ospiterà un grande evento dedicato agli imprenditori di tutta Italia. Si tratta del primo “Festival del Marketing per imprenditori”, un evento pensato per i manager e i titolari di impresa che riunisca alcune delle principali eccellenze italiane.

L’evento, che si svolgerà venerdì 26 e sabato 27 maggio 2023 nel Campus Tiscali a Sa Illetta, sarà orientato esclusivamente agli imprenditori, con possibilità di scambio tra loro e alcuni dei principali marketer italiani.

Un festival di due giorni con speech workshop e talk che metteranno in connessione il mondo dell’imprenditoria italiana con i maggiori esperti nazionali di marketing. Un evento che non si comporrà di tecnicismi inutili, ma che impartirà ai presenti tecniche e conoscenze spendibili da subito nell’attività quotidiana delle imprese. In sintesi gli imprenditori potranno apprendere tutto ciò che è necessario sapere a proposito del marketing per gestire in modo efficiente e consapevole la propria azienda e la comunicazione intorno a essa.

I primi ospiti confermati sono Nicola Grauso, imprenditore visionario, creatore della prima Webmail al mondo e del primo quotidiano online in Europa, Sergio Spaccavento un creativo dal curriculum straordinario, ha lavorato per brand come Ceres,Absolut, CoopVoce, BMW, Coca-Cola e molti altri. Autore delle serie tv Mario e Mariottide di Maccio Capatonda e co-sceneggiatore di film di successo come Italiano Medio e Omicidio all’italiana, Michele Tampieri, imprenditore, consulente e formatore specializzato nella Sviluppo di sistemi e Strategie di Marketing per Generare Nuovi Clienti e Co-Fondatore di Funnel Company Srl, la 1° società di formazione e consulenza specializzata nella progettazione e nello sviluppo di Sistemi di Marketing, Federico Lazzerini, Founder di Vatican Media, società di consulenza marketing, oltre che autore Mondadori, e stato inserito da Forbes tra i 100 leader under 30 del futuro e Paolo Susani, Direttore Commerciale dell’area Zucchetti, azienda leader nella produzione di soluzioni software, hardware e servizi per aziende, banche, assicurazioni, professionisti e associazioni di categoria, con un fatturato di 1.4 Mld e oltre 7.000 dipendenti.

Gli altri speaker confermati sono Michele Ibba e Paolo Pigliacampo, Co-Fondatori di Vistanet, giornale di informazione online con sede a Cagliari e Tortolì che da anni si è affermato come uno dei leader della comunicazione digitale in Sardegna, Jean-Paul Tréguer, fondatore del gruppo BIG Success (Agenzia N°1 della TV in Francia) e oggi produttore del vino Rosé So Chic! in Sardegna e Leonardo Marongiu, Executive Manager del reparto Marketing di Mab&Co e Co-Founder del progetto “Da Zero a Brand” e

Tra gli altri nomi che saranno svelati nelle prossime settimane, quelli di alcuni dei più importanti dirigenti marketing italiani, responsabili dei successi e dei risultati di alcune delle aziende più famose del panorama nazionale e internazionale.

L’evento è organizzato da Mab and Co, fondatore della prima Scuola per imprenditori in Sardegna e Vistanet, testata giornalistica e azienda leader nel settore della comunicazione a 360°.