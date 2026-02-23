Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 24 Febbraio Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord- Nordovest , al pomeriggio da Nordovest, Il mare sarà poco mosso . A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 9 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un martedì di sole sole, con temperature in aumento c he raggiungeranno massime di 20 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba