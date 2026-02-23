Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 24 Febbraio Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest, Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17° C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un martedì di sole sole, con temperature in aumento che raggiungeranno massime di 20°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba