Controlli a tappeto su Cagliari e hinterland nel weekend di Ferragosto. Nelle giornate del 14 e 15 agosto, nell’ambito del dispositivo straordinario predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) hanno svolto numerosi controlli in diversi centri della provincia, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore afflusso turistico e balneare.

Le verifiche, effettuate in coordinamento con le Compagnie territoriali, hanno interessato complessivamente 230 esercizi pubblici tra chioschi, stabilimenti balneari e ristoranti. In alcuni casi sono emerse irregolarità igienico-sanitarie e violazioni delle norme di autocontrollo HACCP, con conseguenti sanzioni e provvedimenti amministrativi.

In particolare, a Sestu è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di un chiosco per gravi carenze igieniche, promiscuità nello stoccaggio e mancato rispetto delle procedure di autocontrollo.

Complessivamente, sono state comminate sanzioni per circa 10.000 euro e disposti sequestri per un valore di oltre 31.000 euro.

Il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, ha sottolineato come “l’azione dei Carabinieri, nelle sue componenti territoriali e specialistiche, rappresenti un presidio fondamentale non solo di sicurezza, ma anche di salute pubblica, perché la corretta conservazione e preparazione degli alimenti è parte integrante della tutela dei cittadini”.