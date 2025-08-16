Assemini, paletti vandalizzati nelle vie della città, posizionati per delimitare il percorso pedonale, sono stati divelti presumibilmente durante la notte. La rabbia del sindaco Mario Puddu: “Nelle prossime settimane e mesi lavoreremo sodo per implementare il nostro sistema di sicurezza e videosorveglianza”.

Denari pubblici sprecati e sicurezza stradale che viene ora a mancare a causa di ignoti che si sono divertiti a buttar giù i paletti posizionati dal Comune per consentire ai pedoni di percorrere la strada senza finir sotto le ruote delle macchine in corsa. Un fatto che ha suscitato lo sdegno del sindaco Mario Puddu e dei suoi concittadini che hanno duramente condannato il fatto.

“Non tutti conoscono la civiltà, purtroppo” spiega un residente. Per il futuro imminente Puddu annuncia l’installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza al fine di individuare chi commette atti illeciti contro il bene di tutti e afferma: “Ho pochi dubbi su chi, tra civili (la maggior parte) e incivili, avrà la meglio”.