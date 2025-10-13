Sestu, gli uomini del paese uniti per proteggere le donne: “Andiamo a camminare anche noi, in gruppo”. Dopo la drammatica vicenda che ieri ha coinvolto una giovane donna che, durante una passeggiata in una strada periferica, è stata violentata da un uomo iraniano, sui social è nata una accesa discussione: tante le testimonianze di donne che si sono sentite minacciate o che sono state molestate da uno o più uomini sia durante le passeggiate verso la chiesa campestre, sia in paese. Non solo: l’uomo arrestato sarebbe già stato ampiamente notato da più donne, anche in altri comuni limitrofi come Assemini. E tra chi propone di non uscire più da sole e chi, invece, ronde per vigilare il territorio, gli uomini si mostrano solidali con le donne e suggeriscono di riunirsi e uscire in gruppo durante le passeggiate in modo tale da far notare la loro presenza e far desistere i malintenzionati.