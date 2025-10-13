“Ho parlato con il consigliere Cao, il quale mi ha detto che riuscirà a dimostrare la sua onestà. Mi ha riferito di aver presentato le dimissioni dalla Commissione consiliare Attività produttive e l’autosospensione dal gruppo in Consiglio comunale.

La vicenda, che ci auguriamo venga chiarita al più presto, confidando nell’operato della magistratura, riguarda la sfera privata e non il ruolo politico”. Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda commenta così la vicenda che coinvolge il consigliere comunale Alessandro Cao, eletto con I Progressisti, denunciato per una presunta serie di furti nel supermercato Coop di via Anassagora di proprietà dei Cellino, dove sarebbe stata sottratta merce per oltre 80mila euro.

“L’amministrazione e il Comune sono totalmente estranee alle vicende”, conclude Zedda.