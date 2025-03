Ad accompagnare Lidia in questo faticoso viaggio è stata la sua famiglia, tra cui Francesca Piu di Capoterra, archeologa: “Abbiamo riscritto il suo nome sbiadito dal tempo e posato fiori freschi. Il momento più commovente è stato quando nonna ha accarezzato la pietra della tomba come fosse ancora vivo e ha lasciato una piccola foto sua e di nonno che non c’è più”. Una storia d’amore che va ben oltre la morte e il tempo che scorre perché la perdita di un figlio segna per sempre la vita di una mamma e di un papà che per sempre porteranno nel cuore il frutto della loro unione volato in cielo troppo presto. Emigrarono dalla Sardegna in cerca di fortuna, costruirono la loro famiglia ma la tragedia si abbattè nel 1967, quando Gavino morì prematuramente, tragicamente a 19 anni. Un lutto troppo grande che determinò anche il ritorno in Sardegna, nell’isola povera, ma è la loro terra.

