Una arteria molto trafficata, teatro di un importante incodente stradale che ha messo in allerta gli automobilisti di passaggio. Chi in coda, chi, invece, ha fatto inversione, la strada ha subito un notevole rallentamento del traffico. Non si conoscono ancora i dettagli, dalle prime informazioni disponibili pare che i feriti non siano gravi.

Sestu, scontro tra auto, forse un frontale: strada verso il Policlinico bloccata. Il sinistro è avvenuto verso le 17, tre le vetture, coinvolte in prossimità di una curva. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso.