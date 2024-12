La giunta comunale di Cagliari ha approvato il progetto definitivo per il restauro e la valorizzazione dell’Anfiteatro Romano, uno dei luoghi storici più significativi della città. L’intervento, del valore complessivo di 4 milioni di euro, punta a mettere in sicurezza il sito, migliorarne la fruibilità e integrarlo con un’area spettacoli e percorsi di collegamento con l’Orto Botanico. L’intero finanziamento proviene dal programma PN Metro Plus 2021-2027, che sostiene progetti di riqualificazione e valorizzazione delle città metropolitane.

Il progetto, che è stato definito in dettaglio nel Documento di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), prevede una serie di lavori strutturali e infrastrutturali necessari per garantire la sicurezza del monumento e migliorarne l’accessibilità. Gli interventi comprendono anche la creazione di un’area destinata ad ospitare eventi culturali e spettacoli, aumentando così il potenziale turistico e culturale della zona.

Investimento e finanziamento

Il quadro economico dell’intervento è stato approvato con un importo totale di 4 milioni di euro. Di questi, circa 2,3 milioni saranno destinati ai lavori di restauro e messa in sicurezza, mentre una parte significativa delle risorse verrà utilizzata per le spese di sicurezza, le indagini pre-progettuali e le forniture necessarie all’allestimento dei nuovi percorsi. Tra le voci di spesa ci sono anche i costi per la gestione delle indagini geognostiche e strutturali già effettuate, che hanno fornito dati fondamentali per la progettazione definitiva.

Il progetto si inserisce in un ampio piano di interventi previsti dal Piano Operativo del PN Metro Plus 2021-2027, approvato dalla Giunta comunale lo scorso marzo, che ha visto una rimodulazione dei fondi per includere questa opera di grande rilevanza culturale. Grazie a questo programma, il Comune di Cagliari potrà contare su un finanziamento completo e mirato per il restauro dell’Anfiteatro Romano, senza gravare sulle casse municipali.

L’intervento è già stato approvato dai principali enti coinvolti, tra cui la Soprintendenza Archeologica, che ha dato il suo parere favorevole alla compatibilità del progetto con i vincoli paesaggistici e archeologici.

L’intervento sull’Anfiteatro Romano fa parte di un più ampio piano di riqualificazione urbana con l’inserimento di percorsi turistici e nuove aree destinate agli spettacoli, il progetto si inserisce perfettamente nella visione di una Cagliari più dinamica, aperta al mondo e pronta ad accogliere eventi culturali di rilievo internazionale.