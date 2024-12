Cari amici,

mi chiamo Noemi e oggi vi scrivo con il cuore in mano per chiedere il vostro aiuto. Nella notte di venerdì 15 novembre 2024, un grave incendio ha distrutto completamente la casa dei miei nonni, di 80 e 74 anni. Hanno perso tutto: non solo una casa, ma una vita intera di ricordi e sacrifici.

L’incendio è stato devastante, tanto che la casa è stata dichiarata inagibile. I miei nonni, che vivono con una pensione modesta, si sono trovati all’improvviso senza un tetto e senza le risorse per ricominciare. Purtroppo, non avevano assicurazioni che potessero coprire i danni e le spese necessarie per la ricostruzione.

Io mi sto occupando personalmente di questa raccolta fondi perché i miei nonni non hanno dimestichezza con la tecnologia, ma sono io stesso testimone della loro sofferenza e del loro bisogno di aiuto. Non chiediamo molto, ma ogni piccolo contributo può fare una differenza enorme.

A cosa serviranno i fondi:

1. Ricostruzione della casa: Coprire le spese per rendere la casa di nuovo agibile.

2. Acquisto di beni essenziali: I miei nonni hanno perso tutto, dal mobilio agli effetti personali, e hanno bisogno di ricomprare gli oggetti fondamentali per vivere.

Anche una donazione minima può aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo. Se non potete contribuire economicamente, vi chiediamo di condividere questa raccolta con i vostri amici e parenti. La solidarietà può fare miracoli.

Vi ringrazio di cuore per il tempo che avete dedicato a leggere questa storia e per qualsiasi aiuto possiate offrire. I miei nonni meritano di tornare a una vita dignitosa, e con il vostro supporto possiamo far sì che ciò accada.