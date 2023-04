Sestu, cagnolino in difficoltà salvato dalla polizia municipale

Un cagnolino in difficoltà avvistato dagli agenti della polizia municipale che, senza esitazione, lo hanno salvato e portato con loro in ufficio: un’azione che di certo non è passata inosservata e che merita di essere valorizzata al fine di sensibilizzare sul benessere animale. Tanti like e manifestazioni di gratitudine e affetto per gli agenti che due giorni fa hanno tolto da mezzo alla strada, via Gorizia, un cagnetto bianco, dolce, simpatico e impaurito ma, poi, al sicuro dalle macchine che lo avrebbero potuto investire. “La polizia Locale ha trovato questo cagnolino, fate girare per trovare il proprietario. Il cane è in custodia da noi per il momento ci piangeva il cuore portarlo in canile” ha scritto su facebook Marco Agostino.

Il cane ha un microchip del Piemonte e, dopo un giorno di annunci e ricerche, è stato rintracciato il proprietario, di Monserrato, che si è recato a Sestu e ha recuperato Pimpy.