Incurante del divieto continua a perseguitare la ex moglie: commerciante di Sestu ai domiciliari

Stanotte a Sestu i carabinieri hanno tratto in arresto un cinquantottenne del luogo, commerciante, noto alle forze dell’ordine. I militari hanno dato applicazione ad un’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo pochi giorni fa si è reso protagonista della violazione di un precedente provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex coniuge. Nonostante fosse stato allontanato dall’abitazione condivisa con la donna, ha continuato a perseguitarla, cercando di contattarla, reiterando comportamenti che le hanno reso la vita in comune intollerabile. La misura cautelare più grave adottata dall’autorità giudiziaria è quindi conseguenza dell’inefficacia di provvedimenti meno afflittivi. Se l’uomo dovesse violare gli arresti domiciliari potrebbe finire in carcere con ulteriore provvedimento della magistratura cagliaritana.