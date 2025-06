A rischio soprattutto i pedoni che corrono il pericolo di essere travolti dalle vetture in corsa.

“Ne avevamo parlato tempo fa della pericolosità di questo incrocio, per i pedoni è una lotteria, considerato che i veicoli spesso stringono in curva sfiorandoli. Si risolverebbe con i archetti o paletti dissuasori” spiega Callisto Spiga. Parte da lui la discussione che mette in evidenza l’intersezione con via Tripoli che non molto tempo fa ha coinvolto anche un mezzo pesante, il quale, durante la svolta, ha preso in pieno il muro di una abitazione. “Tutta via Tripoli percorsa a piedi è pericolosissima” spiega una mamma, “non c’è spazio per camminare, rischiamo spesso di essere investite”.

“È da anni che ci lamentiamo della pericolosità di questo incrocio e posso garantire che la fortuna che abbia preso il muro e non un pedone è stata solo dell’orario in cui è successo. Il muro verrà ripagato dall’assicurazione ma la vita di un eventuale persona che poteva trovarsi sul passaggio pedonale in quel momento chi l’avrebbe ripagata?” espone un altro.

“L’angolo è stato sfiorato diverse volte, la strada è molto larga e permette le manovre. Fermandosi allo stop e ripartendo, la curva verrebbe fatta in modo corretto. Posizionando dei paletti gli automobilisti ci penserebbero due volte prima di stringere la curva come in un circuito di formula uno, la segnaletica orizzontale viene ignorata quotidianamente da tutti”. Insomma, tante riflessioni riguardo la pericolosità dell’incrocio, o meglio, la mal guida di corre a folle velocità oppure non calcola con attenzione le manovre da compiere. “Ho rischiato di essere investito da un automobilista che proveniva da via via Veneto. Dopo la svolta, me lo sono trovato di fronte, in quanto il conducente intento a guardare il telefono. Erano circa le 21,30 non ero in mezzo alla carreggiata ma sul cordolo adibito ai pedoni” testimonia un altro cittadino.

Le richieste da parte dei residenti sono rivolte alle istituzioni di competenza al fine di adottare una o più strategie al fine di metterebbe in sicurezza i pedoni.