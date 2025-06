Nei mesi scorsi la UIL FPL Sardegna/Cagliari ha intrapreso diverse iniziative arrivando ad indire lo stato di agitazione del personale, concludendo dinanzi al Prefetto di Cagliari per il tentativo di conciliazione e di raffreddamento del conflitto, per rivendicare il pagamento delle indennità spettanti al Personale dei CSM Aziendali, della Alcoologia e Dipendenze e della Pneumologia e terapia Semintensiva Ospedaliera, oltre all’applicazione dei tempi di vestizione alle U.O. non ancora coperte da ciò, al pagamento delle eccedenze orarie e alle altre questioni poste sul campo,

“Questa situazione è stata costantemente monitorata e continuamente sollecitata dall’organizzazione sindacale anche all’attuale Commissario Straordinario della ASL di Cagliari Dr. Aldo Atzori , che nell’ultimo incontro avuto con la UIL FPL , ha garantito la piena applicazione in brevissimo tempo ,degli istituti contrattuali in argomento disapplicati” comunica il sindacato.

Il Segretario Generale Regionale UIL-FPL Sardegna Priamo Foddis con il Segretario Regionale UIL FPL Sardegna Massimo Marceddu, assieme al Gruppo Dirigente Uil FPL Aziendale, comunicano che “l’Azienda sta lavorando alacremente per far esitare a breve in pagamento le indennità summenzionate in modo retroattivo da quando spettanti, oltre al pagamento delle eccedenze orarie relative al 2023 e che successivamente procederà con l’evadere e portare in corretta applicazione gli altri istituti contrattuali, le altre disapplicazioni contrattuali (ad esempio i C.d. tempi di vestizione), per poi arrivare ad affrontare le restanti questioni”. Non solo: il sindacato manifesta apprezzamento verso il nuovo Commissario Straordinario Dr. Aldo Atzori, che già nel primo mese di mandato, “ha dato riscontro alle nostre legittime rivendicazioni , segnando un evidente cambio di passo nell’attenzione verso i lavoratori, nelle relazioni sindacali e nella corretta applicazione del CCNL. Manifesta altrettanto apprezzamento anche verso l’importante e determinante contributo del Direttore Amministrativo Dr. Gianluca Calabro’ e del fondamentale ruolo e lavoro svolto dalla Direttrice delle Risorse Umane Dr.ssa M. Valeria Bodano, con tutto lo Staff del Personale. Inoltre chiede al Commissario Straordinario un ulteriore segnale mediante lo sblocco dei DEP 2024, la stipula dell’accordo sui DEP 2025 e l’accordo sulla produttività 2025, rideterminando i fondi contrattuali alla luce della Determina Regionale n. 288 del 1 aprile 2025, in applicazione della L.R. 1/2023 e 18/2024” spiegano il Segretario Regionale Massimo MarcedduI e il Segretario Generale Priamo Foddis della UIL FPL Sardegna.