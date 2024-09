Sestu, attentato incendiario contro la Camst: distrutti 4 camion dell’azienda di catering

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nessun corto circuito o fiammata improvvisa. I quattro camion della Camst, una delle ditte più note nel settore del catering (rifornisce tantissime mense scolastiche e aziende in tutta la Sardegna) sono stati dati alle fiamme da qualche delinquente che, nel cuore della notte, ha raggiunto le campagne di Sestu, in località Sa Cantonera. Le fiamme sono partite contemporaneamente in tutti e quattro i mezzi in disuso, guasti e in attesa di essere riparati. La Camst aveva preso in affitto quella porzione di terreno per lasciare anche altri due mezzi, funzionanti, gli unici non incendiati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina, guidata da Riccardo Pirali. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e mettere l’area in sicurezza dopo alcune ore di duro lavoro. Il terreno è nel pieno delle campagne sestesi, non distante da pascoli e altre realtà agricole.

In quel punto, però, stando a quanto trapela, non ci sono telecamere. Sarà difficile, quindi, rintracciare il delinquente o i delinquenti che hanno incenerito i quattro camion. Un responsabile nazionale della Camst è stato già sentito dai militari: non è emerso nessun particolare che possa far preferire questa o quella pista. Potrebbe essere una vendetta, un atto intimidatorio o un “semplice” gesto vandalico. Ciò che è certa è la conta dei danni: in fumo almeno quarantamila euro.