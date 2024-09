Pauroso schianto sulla 554 a Selargius, Fiat tampona un fuoristrada e si ribalta: due feriti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un altro grave incidente, almeno per dinamica, sulla Statale 554 poco prima dello svincolo per via Nenni, in territorio di Selargius. Un uomo alla guida di una Fiat 500L, stando a una primissima ricostruzione effettuata, ha tamponato un Mitsubishi L200 con a bordo quattro tedeschi e, a causa del forte impatto, si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Selargius e Monserrato, oltre alla medicalizzata Mike 20 e a un’ambulanza della Croce Verde di Monserrato. Illesi e senza un graffio tre dei quattro occupanti del fuoristrada: una delle donne a bordo, infatti, è stata trasportata in codice giallo da una delle ambulanze al Policlinico di Monserrato. Più grave, in codice rosso ma non in pericolo di vita, invece, il guidatore dell’automobile, soccorso inizialmente dai pompieri e affidato alle cure dell’equipe medica della medicalizzata che l’ha portato al Brotzu. Il traffico è andato in tilt per quasi due ore. Al momento dell’impatto non c’era tanto traffico, ecco perchè durante il ribaltamento la Fiat 500L non è andata a sbattere contro altre vetture. Quel tratto di Statale risulta essere poco illuminato.

Le esatte cause dello schianto e eventuali responsabilità saranno accertate, come sempre, dalle forze dell’ordine. Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente, inoltre, era stato oggetto di alcuni importanti interventi nel 2021, con tanto di creazione di una rotonda. I lavori erano stati benedetti dal Comune di Selargius e realizzati da alcuni privati, titolari di un paio di attività commerciali ai bordi della Statale.