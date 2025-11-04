Ieri notte, verso le 23, nel solito territorio vicino a via Dante, un ennesimo fuoco ha destabilizzato i cittadini che abitano vicino alla via: da tempo segnalano questo triste fenomeno che si ripropone con molta frequenza. Dalle varie segnalazioni emerge che sarebbero rifiuti di varia natura a bruciate e inquinare l’aria.

Nemmeno un mese fa un residente, M.C. aveva denunciato pubblicamente la situazione: “Da maggio a questa parte, tutte le notti e spesso anche di giorno, la zona da via Dante a via Verdi in prossimità della campagna, si riempie di fumi tossici. Le ultime notti sono state terrificanti. I fumi sono risultati più pervasivi di sempre. E sono sempre talmente intensi da pervadere le strade e l’interno delle abitazioni per gran parte della notte. Il tanfo è così tossico da stare male. Sono state già fatte telefonicamente e verbalmente le dovute segnalazioni a Vigili Urbani, Vigili del fuoco e Carabinieri.

La sensazione di ingiustizia di fronte a così tanta inciviltà è forte, visto che non si sa chi in zona decida di farci respirare e cucinare aria contaminata ormai quasi tutte le notti. Purtroppo sembra impossibile capire la provenienza esatta di questi fumi”.