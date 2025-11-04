È accaduto sabato notte, “mentre mi trovavo in attesa di visita, ho assistito a una scena assurda e vergognosa: un grosso sorcio è caduto dal controsoffitto, sfiorando per un soffio un paziente seduto nella sala d’attesa.

Un episodio che ha generato paura e disgusto tra i presenti” spiega uno dei tanti pazienti che in quel momento si trovavano nella sala d’attesa del pronto soccorso.

“I bagni del pronto soccorso, inoltre, si trovano in condizioni pietose, spesso intasati e inutilizzabili.

A tutto questo si aggiunge la presenza costante di una donna che, secondo quanto riferito dal personale, dorme regolarmente all’interno del pronto soccorso, accudita da operatori e guardie.

Non è accettabile che un ospedale di riferimento come il Brotzu, considerato un’eccellenza della sanità sarda, versi in questo stato. Chi entra in pronto soccorso lo fa in un momento di fragilità, non per assistere a scene del genere

Chiedo, con questa denuncia, che le autorità competenti – la direzione sanitaria, l’ASL e la Regione Sardegna – intervengano con urgenza per ripristinare condizioni minime di igiene, sicurezza e dignità.

Il personale sanitario, pur dimostrando professionalità e umanità, non può essere lasciato solo a gestire una situazione indecorosa. È tempo di agire: la salute dei cittadini non può e non deve convivere con il degrado”.