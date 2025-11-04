Una piazza posizionata tra via Bologna e via Nazionale, sarà questo spazio a essere dedicato alla dignità, alla libertà di tutti gli esseri umani. Valori che dovrebbero essere scontati e che, purtroppo, ancora oggi vengono calpestati da chi non accetta le sfaccettature della vita.

Una lotta portata avanti per ribadire la libertà di ogni individuo, di pensiero, di amare senza pregiudizi e la piazza, pronta a essere inaugurata, con la panchina colorata, è il forte segnale che l’amministrazione comunale vuole imprimere al fine di affermare i principi di uguaglianza come priorità di una sana società.

Venerdì a partire dalle ore 16, dopo i saluti del sindaco Leo Talloru, interverranno la vicesindaca Maura Boi, la ceramista Alessandra Furcas, che donerà le scarpette arcobaleno realizzate a mano, associazioni culturali e la bibliotecaria Emanuela Porcu.