“Dopo tanti sacrifici per poterla acquistare e continuare a pagarla” è stata “ritrovarla in queste condizioni. Fa davvero male senza un perché”: con queste parole chi ha subito il grave danno chiede pubblicamente “a chiunque abbia visto qualcosa nelle zone di Cortexandra, Residenza degli Orti o Cooperativa 100” informazioni a riguardo.

Automobili prese sempre più di mira nell’hinterland cagliaritano: rubate, vandalizzate o scippate dei beni riposti all’interno dell’abitacolo anche solo se si tratta di poche monete o un panino, come accaduto a Pirri tempo fa. Molto spesso gli autori dei reati agiscono durante le ore notturne, ma non mancano le segnalazioni di chi ha subito danni anche durante la giornata. Sempre più audaci e senza scrupoli o timori, insomma, i ladri sembrerebbero non temere nemmeno le telecamere di videosorveglianza oramai installate pressoché ovunque.

Sestu, ladri scatenati di automobili e sportelli, un nuovo caso ieri notte: una vettura gravemente danneggiata nei parcheggi sotto casa dei proprietari. Un vetro rotto e due sportelli smontati e spariti nel nulla. Non un caso isolato: pochi giorni fa un fatto simile è accaduto ad Assemini nei pressi di via Sicilia.