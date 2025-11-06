Follia, voglia di trasgressione, passione irrefrenabile. Una giovane coppia di trentenni è stata fermata lungo un’autostrada della Renania Settentrionale-Vestfalia dalla polizia mentre faceva sesso a 140 km/h.
A segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine altri automobilisti che hanno notato un incedere strano della vettura. come riportato da N-tv, sono intervenuti gli agenti della Monster sulla A1.
L’episodio decisamente singolare poteva tramutarsi in qualcosa di tragico dato che la vettura poteva non solo schiantarsi ma far sbandare o finire contro altre auto, mettendo in serio pericolo l’incolumità degli altri viaggiatori.
L’uomo, un 37enne, alla guida dell’ auto è ora accusato di guida pericolosa e interruzione della circolazione stradale.