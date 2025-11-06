Capodanno in piazza: Capoterra c’è. 5 ore di musica, sul palco Dj Jad, Articolo 31. Dopo il successo dello scorso anno si replica: “Ci crediamo tanto, sarà un bell’intrattenimento sia per i giovani che per le famiglie”. Non solo: pronte anche 10 casette natalizie per hobbisti e artigiani che, per l’ultimo dell’anno, si trasformeranno in punti ristoro durante l’evento per dare il benvenuto al nuovo anno.

Mentre Max Pezzali, Gabri Ponte e gli altri big stapperanno lo spumante nelle piazze del Nord Sardegna, a Sud, invece, non solo Cagliari offrirà la festa in piazza. Anzi: se il capoluogo non avrà il grande nome da far salire sul palco, ci pensa Capoterra a richiamare cittadini e turisti per festeggiare assieme ai Toy Hammer e Dj Jad, direttamente dagli Articolo 31.

“Un capodanno a Capoterra, dopo il successo dello scorso anno speriamo nel coinvolgimento sia dei giovani che delle famiglie” spiega l’assessore al turismo Giovanni Montis. “Il Comune ha acquistato 10 casette natalizie che per capodanno verranno allestite in piazza Liori per la somministrazione di cibo e bevande”.

Una valida alternativa, insomma, a Cagliari per permettere di trascsorrere in allegria la notte più lunga dell’anno.