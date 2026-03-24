I Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno dato esecuzione ieri a un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello locale.
Il provvedimento riguarda un 53enne cagliaritano, già noto alle Forze di Polizia, residente nel capoluogo, il quale deve scontare una pena definitiva pari a un anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione per reati commessi nel sud Sardegna nell’ambito della legislazione sugli stupefacenti.
Terminate le formalità di rito, l’interessato è stato accompagnato presso la propria abitazione dove dovrà permanere in regime di detenzione domiciliare.