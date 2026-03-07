Medio Campidano e Oristanese in lutto: addio a Melissa Muntoni, 36 anni, insegnante e mamma, si è spenta prematuramente lasciando un vuoto nelle comunità dove era ben nota.

L’Istituto San Giuseppe Calasanzio di Sanluri: “Oggi il nostro pensiero va alla carissima Melissa Muntoni, docente stimata, instancabile e generosa della nostra Scuola.

Grazie, Professoressa per la dedizione e l’amore che quotidianamente hai donato ai nostri studenti. Il tuo impegno e la tua passione resteranno un esempio prezioso per tutti noi”.

Tanti i messaggi sui social dedicati alla donna, “buon viaggio, immensamente grazie per aver dato a mia figlia tanto affetto”.

L’ultimo saluto si svolgerà lunedì a Terralba.