Drammatico episodio familiare a Ravenna. Un ragazzino di 14 anni è stato arrestato per aver accoltellato i genitori mentre dormivano.

L’aggressione risale a due notti fa, e fortunatamente mamma e papà non sono in pericolo di vita. Sul posto la polizia, che ha trovato il ragazzo ancora lì in stato confusionale.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato sia l’arma utilizzata per l’aggressione che il cellulare del 14enne, nel quale potrebbero esserci importanti informazioni sul movente dietro tale gesto.

Il giovane si trova adesso in un istituto penale minorile con l’accusa di tentato omicidio.