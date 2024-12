Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna, quando passione per la musica e grinta da vendere gravitano verso la stessa direzione: un singolo per Ester Limoncino e l’ingaggio da una band con la quale canterà sui palchi che ospiteranno il loro live. “Dovremmo imparare a pensare meno per vivere appieno ogni attimo dell’unica vita che ci è stata concessa”.

Canta da sempre, la sua voce non è mai passata inosservata: dai locali che propongono musica dal vivo agli spettacoli estivi nelle piazze più rinomate. Ben conosciuta in tutta la sua Sardegna, è pronto il suo nuovo brano, “Dream of Flying”, che racchiude non solo note e parole intonate, bensì un messaggio da cogliere e custodire. Mai smettere di sognare, insomma, anche se con poco in mano non bisogna arrendersi ma estrapolare e far esplodere tutta l’energia positiva che è custode e fonte di idee che possono cambiare il percorso, da un momento all’altro. E così parte l’ingegno, quello che crea e realizza, come il video della canzone messo in piedi con due telefonini, a costo zero: missione compiuta. “Dream of Flying è un brano Rock dalle sonorità country, che invita a sognare, a non aver paura di volare, ma ad abbracciare la vita e la libertà come un bene prezioso. “Sognare di volare”, dove volare è anche una metafora dello stare bene e sentirsi leggeri, con la testa libera dai pensieri. Perchè quando sei lassù, a 4 mila metri, vi posso assicurare che tutto diventa piccolo, ti dimentichi dei problemi e ti ricordi di essere vivo. Ecco, dovremmo imparare a pensare meno per vivere appieno ogni attimo dell’unica vita che ci è stata concessa” spiega Ester.

Ester Limoncino, in arte solo Ester, dopo tantissime produzioni italiane e dance, ha dato una svolta alla sua identità artistica. Lei è sempre stata rock, ma solo ora ha trovato il modo di esternare questa sua energia musicale.

Diversi i suoi EP, ma il suo ultimo album scritto tra il 2020 e 2021, trattava temi Italiani, un concentrato di musica Pop Classica e Futuristica. 3 i singoli estratti e supportati da tante Radio Italiane. Successivamente, lavorando assiduamente con il compagno, ha prodotto diversi singoli deep dance, tirando su milioni di streaming.

La storia di Dream Of Flying, invece, è nata in un giorno al centro di volo di Serdiana dopo aver provato l’ebrezza di volare e, da quell’incredibile esperienza, ha trovato la metafora per poter prendere dalla vita ciò che ci fa stare bene. Sentirsi liberi, vivi, come si sente Ester quando canta, e da qui nasce il suo desiderio di lanciare il messaggio con una Canzone Rock.

Con l’aiuto del suo compagno Matteo Marini, hanno tirato fuori il primo singolo di un nuovo album già in preparazione, staccandosi dai meccanismi attuali della discografia moderna e ritrovando passione per la musica viva con strumenti veri. Scrivono le musiche e chiedendo la collaborazione del mitico batterista oristanese Daniele Taylor Siddi e di un chitarrista romano, Pierluigi D’Apoli, che risuona tutte le parti di Chitarra, Matteo, invece, prepara il Basso e confeziona un mix pronto per l’Ascolto.

Ma la parte più bella arriva con la voce e la melodia di Ester.

Precisa, d’impatto, il calore giusto per il suo progetto.

E perché non realizzare un video a costo zero per far capire meglio il messaggio? Ester ha le idee chiare e con due telefonini, aiutata dalle persone a lei più care, registra le sequenze che poi, lei personalmente, monta in un video magico. Presto arriveranno le esibizioni live con la band che ha igaggiato la cantante: la voglia di cantare ma anche di trasmettere agli altri la forza di credere in se stessi e non arrendersi. Mai.