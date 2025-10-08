Serramanna piange per Giacomo Pilloni, morto questa mattina mentre andava al lavoro, e prega per gli altri concittadini che erano in macchina con lui. Il sindaco Gabriele Littera: “In questo momento al dolore per Giacomo dobbiamo tutti affiancare un pensiero di speranza per loro. Lottate con tutte le forze che avete e restate ancora con noi”.

Una tragedia immensa quella che ha avvolto il paese del Medio Campidano: giunta questa mattina, la notizia della morte di Pilloni ha raggiunto presto parenti e amici dell’uomo. Il capocantiere ha chiuso il luogo dove operava la squadra e si è precipitato in ospedale, era anche parente di Pilloni.

La dinamica: all’origine del sinistro, come ha spiegato un familiare, ci sarebbe una manovra per evitare di investire una persona che viaggiava in monopattino. La macchina sulla quale viaggiavano gli operai di Serramanna si è quindi scontrata con una vettura proveniente dal senso opposto di marcia, guidata da una donna.

Il ricordo del sindaco: “Ai familiari, agli amici, ai conoscenti va la mia e la nostra vicinanza. Con Giacomo ci conoscevamo da bambini, abbiamo trascorso tantissimi momenti di festa assieme con le famiglie ed era una di quelle persone luminose, con una grande vitalità, un entusiasmo ed una allegria contagiosa. Mancherà a tutti”.