“Lo ricordiamo con affetto attraverso uno dei bei momenti del suo percorso scolastico: la mobilità a Oslo con il progetto Erasmus+.

Il Dirigente, le/i docenti, tutto il personale scolastico e le/i discenti sono vicini alla sua famiglia in questo momento di lutto e profondo dolore” comunica l’istituto.

Sono studenti adulti quelli che frequentano i corsi serali di istruzione e formazione: sono tanti e volenterosi, tra lavoro e famiglia ritagliano qualche ora al giorno per conseguire il diploma o approfondire le conoscenze in base al corso scelto. Tanti gli stranieri iscritti, per i quali sono previsti anche corsi di alfabetizzazione. Una “grande famiglia” viene descritta la scuola serale e in questo contesto ha fatto parte anche Emad che mai verrà dimenticato dai suoi compagni e insegnati.