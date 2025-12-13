Fortemente volute dal sindaco Ivan Piras, addobbi e luminarie avvolgono i punti simbolo del paese: un senso di comunità e socializzazione rappresentano le luci che richiamano tanti cittadini anche solo per una passeggiata e ammirare lo spettacolo. Quest’anno quasi tutti i comuni hanno deciso di non rinunciare agli addobbi, un forte segnale di positività e speranza per il futuro, perché il Natale rappresenta la rinascita, l’amore, la pace e la condivisione che, oggi più che mai, sono auspiacati e invocati.

Le immagini sono state realizzate da Alessio Cara che ha voluto condividere con i lettori di Casteddu Online “Dolianova in attesa del Natale”.