Serramanna e Samassi in lutto, addio a Marco Mura, 60 anni: un male incurabile lo ha strappato alla vita e all’effetto della sua famiglia. Molto conosciuto nei due comuni del Medio Campidano, l’uomo era originario di Serramanna ma residente a Samassi. La malattia si è presentata inaspettata e crudele. Ieri ha avuto il sopravvento, Mura è deceduto a Carbonia.

Domani sarà il giorno del funerale, si svolgerà nella parrocchia di San Leonardo a Serramanna, dopo la cerimonia parenti e amici lo accompagneranno al cimitero di Samassi per l’ultimo saluto.