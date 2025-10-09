Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto del fenomeno del caporalato e delle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, con il supporto dei militari delle Stazioni di Villasor e Serramanna, hanno concluso un’attività ispettiva presso due imprese agricole operanti in località “Maboi Burdu”, denunciando due imprenditori del luogo.

Nel corso dei controlli, i militari hanno accertato la presenza di diversi lavoratori impiegati senza il rispetto delle disposizioni previste dal decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui un minore di età inferiore ai diciotto anni. È emerso, in particolare, che i dipendenti non erano stati sottoposti alla prescritta visita medica preventiva, obbligatoria per legge.