Prima il denso fumo nero e poi le alte fiamme e un forte boato hanno destato apprensione tra chi abita a pochi passi dalla raffineria. È accaduto verso le 4 del mattino, sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che, in un’ora circa, hanno domato le fiamme. Per sicurezza sono stati bloccati i punti di accesso al polo industriale, chi, tra i lavoratori, ha effettuato il turno notturno ha confermato i momenti di paura e preoccupazione che sono stati vissuti.

Verso le 6 del mattino l’allarme è rientrato: cause e danni del rogo non sono state ancora comunicate dalle istituzioni di competenza.