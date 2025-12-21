I Carabinieri della Stazione di Serramanna hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cagliari, nei confronti di un pensionato 74enne residente in paese, ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori, minaccia e maltrattamenti in ambito familiare.

Il provvedimento scaturisce da un’attività di indagine avviata a seguito della querela sporta da una donna residente nel centro abitato, che aveva denunciato una lunga e persistente escalation di condotte vessatorie. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di ricostruire un quadro di reiterati comportamenti molesti e persecutori, protrattisi nel tempo, consistiti in pedinamenti, appostamenti e insistenti contatti telefonici.

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, nonché il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo.