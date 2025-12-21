Nuovi attraversamenti rialzati in città, con l’obiettivo di garantire più sicurezza per i pedoni e quindi abbattere ulteriormente il numero di incidenti stradali e investimenti. L’Amministrazione comunale impegna nuove risorse pubbliche per tutelare la mobilità dolce e garantire spostamenti sicuri in città, ferma restando la necessità di continuare a lavorare assiduamente anche sull’educazione stradale, in particolare dei giovani.

I lavori per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati lungo via Fiume prenderanno avvio lunedì 22 dicembre. Uno sarà ubicato nei pressi dell’incrocio con via Generale dalla Chiesa, l’altro più vicino alla rotonda del Margine Rosso, poco più avanti della fine del parco di Quartello. Entrambi saranno importanti per evitare che auto, moto e altri veicoli possano prendere velocità nel lungo rettilineo che conduce nel centro città.

Gli attraversamenti pedonali rialzati sono infatti una misura di protezione dei pedoni utilizzata con frequenza proprio per la doppia funzione di ‘frenare’ gli automobilisti, costretti a regolare la velocità anche per scongiurare danni al proprio veicolo, e assicurare maggiore visibilità ai pedoni che devono spostarsi da una parte all’altra della strada.

Si tratta di un intervento mirato, pensato per aumentare concretamente la sicurezza dei pedoni e migliorare la qualità dello spazio urbano. Ulteriori interventi analoghi saranno realizzati appena terminati quelli di via Fiume in altre zone della città dove sono state constatate situazioni di pericolo. Si punta così a rendere la strada sempre più un luogo condiviso, pensato per le persone, dove muoversi a piedi è normale, sicuro e piacevole, senza penalizzare la funzione di collegamento veicolare.