Serramanna, da due mesi il telefono non squilla più: guasto nella cabina tra via Serra e via Cagliari, decine di famiglie isolate. Anche internet è ko, residenti infuriati: “Altro che Olimpiadi, qui non riescono nemmeno a riparare un guasto dopo un acquazzone”.

Infiniti i solleciti alla società che gestisce la linea che, tra l’imbarazzo dei centralinisti, spiega: “È un guasto importante”.

La linea in rame è oramai obsoleta, verrà dismessa, ma anche quella alternativa, rame e fibra, non va meglio. Anzi: viaggiano sullo stesso disagio. Non solo: non è presente la fibra ottica e l’unica soluzione attualmente possibile “sarebbe quella di un modem esterno che si aggancia alla telefonia mobile”. Intanto numerosi utenti continuano a pagare un servizio che non hanno: le bollette giungono puntuali ma senza poter effettuare una telefonata o rispondere a una mail. Tra i residenti penalizzati dal cavo in rame che non si riesce ad aggiustare, anche anziani che hanno poca dimestichezza con lo smartphone e vivovo “isolati”. “Da quando abbiamo il telefono in casa non è mai accaduta una cosa del genere” spiega un cittadino. “Si parla di Olimpiadi, di confort e tecnologie e qua non abbiamo nemmeno il telefono funzionante da mesi”.