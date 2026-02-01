Nel corso della notte, i Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 49enne originario di Decimomannu, disoccupato, di fatto senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia.

L’intervento è scaturito nell’ambito di uno specifico servizio di osservazione e controllo del territorio predisposto dai militari per contrastare il fenomeno dei furti ai danni degli istituti scolastici. L’uomo è stato sorpreso all’interno dell’Istituto “Michelangelo Buonarroti” a Serramanna, dove si era introdotto dopo aver forzato la porta posteriore mediante l’utilizzo di arnesi da scasso.

Bloccato tempestivamente dagli operanti, è stato sottoposto a perquisizione personale, attività che ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità un attrezzo atto allo scasso della lunghezza di cinquanta centimetri. Lo strumento è stato sottoposto a sequestro penale e custodito presso gli uffici del Reparto operante.

Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato portato in caserma e, al termine delle formalità di rito, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa delle determinazioni del Pubblico Ministero di turno.