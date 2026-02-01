I Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto ieri un 64enne del luogo, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia.

L’operazione trae origine da un’attività informativa sviluppata nel tempo dai militari della Stazione che, grazie alla profonda conoscenza del tessuto sociale e delle dinamiche del territorio, hanno saputo raccogliere e valorizzare una serie di informazioni e riscontri provenienti “dalla strada”. Attraverso il monitoraggio quotidiano e la raccolta di segnalazioni informali vagliate con prudenza dagli operanti, i Carabinieri avevano infatti delineato un quadro di sospetti circa un presunto giro di spaccio che interessava alcune zone del centro cittadino.

La conoscenza puntuale del contesto urbano ha permesso di programmare mirati servizi di osservazione discreta e monitoraggio, condotti con pazienza e metodi investigativi tradizionali, volti a verificare la fondatezza dei sospetti maturati e a ricostruire abitudini e modalità di movimento dell’uomo. Ritenendo maturi gli elementi raccolti, i militari sono intervenuti per un controllo e una successiva perquisizione, attività che hanno confermato le intuizioni investigative.

Nel corso delle operazioni, l’uomo è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e della somma contante di 355 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.