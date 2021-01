Sergio Piano a Radio CASTEDDU: “Ariston chiuso per Sanremo? Giusto, perchè noi rischiamo di morire”

A Radio CASTEDDU Sergio Piano della compagnia ”Intrepidi Monelli” di Sant’Avendrace: “Io penso che il ministro abbia detto una cosa giusta, se sono chiusi i teatri, anche l’Ariston deve stare chiuso. Stiamo vivendo un periodo abbastanza cupo e triste. Quest’anno siamo stati fermi ed è una cosa che non era mai successa prima. Noi qualcosa l’abbiamo fatta in streaming ma la situazione è questa, il nemico è il virus e se il comitato scientifico ci dice che c’è rischio non si può dire niente. Non poter fare, non poter agire, non avere un futuro abbastanza chiaro di fronte è difficile.

Abbiamo cercato di aggiornare anche lo spazio di Sant’Avendrace dove avvengono le rappresentazioni di spettacolo, lo abbiamo adeguato con il ricambio dell’aria continuo e abbiamo speso dei soldi pur non avendone”.

Risentite qui l’intervista a Sergio Piano

