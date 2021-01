Efisio De Muru a Radio CASTEDDU: “Sardegna in zona arancione per i ritardi della Regione”

“Noi come Partito Democratico della Sardegna abbiamo chiesto da subito al ministro Speranza, attraverso i nostri parlamentari, di trovare una soluzione che consentisse di restare in zona gialla, però c’è stato spiegato bene che il percorso vede un coinvolgimento delle regioni stato-regioni e poi, nell’ultimo passaggio, il ministro firma. Mi sembra di aver capito che in Sardegna c’è stata la tardiva inaugurazione dei posti letto e credo che da parte della regione non sia stato fatto tutto per permettere ai sardi di restare in zona gialla. Credo che tantissime imprese hanno necessità di lavorare in maniera sicura, perché se la pandemia non viene sconfitta non si può ripartire sia nella vita sociale che economica, perché nessuno può lavorare e mettere a rischio la salute, senza quella non c’è lavoro.

Io penso che potevamo rimanere in una situazione di zona gialla se i posti letto e gli altri impegni sanitari fossero stati presi in maniera più puntuale”.

Risentite qui l’intervista a Efisio Demuru del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

https://www.facebook.com/castedduonline/videos/227566579010871/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline