Serdiana, la canzone della figlia alla mamma malata: “Sei stata una guerriera e ora il mio angelo custode”

E’ volata in cielo con la canzone della figlia. Simona Scioni, 47 anni, è morta a di tumore qualche giorno fa a Serdiana. La figlia Maria Francesca Congiu, 18 enne, giovane artista della scuola Puntomusica di Dolianova le aveva dedicato una canzone (testo e musica) “Guerriera per me” che aveva fatto il giro del web e conquistato migliaia di visualizzazioni su Youtube. La notizia sul quotidiano L’Unione Sarda oggi in edicola

“Ciao guerriera”, aveva scritto Maria Francesca Congiu sui social qualche giorno fa, “proteggici da lassù. Saremo forti, perché tu ci hai insegnato così, e ora siamo felici perché sappiamo che tu sei felice e finalmente sei libera da tutto e da tutti, finalmente sei in pace.Mamma ti ho già detto tutto, vola in alto e splendi come facevi qui sulla terra, sarai sempre con me, mia guerriera e ora anche angelo custode”.