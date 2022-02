Basta il tampone per spostarsi dalla Sardegna: c’è la legge

Per spostarsi dalla Sardegna a bordo di un aereo o di un traghetto d’ora in poi basterà il green pass base. Un tampone, e via: il super pass, quello che si ottiene con le tre dosi di vaccino oppure con la guarigione dal covid e un tampone, non serve più. La battaglia parlamentare ha portato all’approvazione finale alla Camera, dopo i non pochi malumori al Senato, facendo diventare legge un provvedimento atteso e invocato a più voci. Decisiva la spinta dei siciliani, che come al solito non perdono tempo a parlarsi addosso ma puntano all’obiettivo e lo ottengono.

Nel decreto ci sono anche altre novità: la possibilità di svolgere feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto se si è in zona bianca, mentre aumenta da domenica la capienza degli stadi al 75%, dei palazzetti al 60% e, come anticipato ieri, dal 10 marzo tornerà la possibilità di consumare cibi e bevande durante gli spettacoli e gli eventi sportivi. Si potrà anche tornare a far visita ai parenti in ospedale.