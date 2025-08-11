Serdiana, è doloso l’incendio di ieri: 100 ettari bruciati, “un polmone verde andato in fumo”.

“La folle mano dell’uomo, lascia oggi solo l’odore acre del fumo e il silenzio irreale che segue un incendio.

Lascia anche tanta rabbia, la frustrazione e la consapevolezza che c’è ancora tantissimo da fare per coltivare il giusto rispetto per il nostro ambiente”: con queste parole il sindaco Maurizio Cuccu esprime i sentimenti che oggi si accavallano in merito al tremendo incendio che ha colpito il territorio.

“Ieri, in poche ore, le fiamme hanno cancellato ciò che la natura ha costruito in decenni.

Circa 100 ettari di territorio bruciati: pascoli, macchia mediterranea, alberi: un ecosistema intero ridotto in cenere”.

È partito nel primo pomeriggio, il vento ha alimentato le fiamme, per spegnere il rogo anche due mezzi aerei e due elicotteri. “Chi conosce questi luoghi sa che non erano solo terra e piante, ma aria pulita, ombra, vita”.

Un ringraziamento infine “alle vedette e a tutte le squadre di intervento che sono accorse con prontezza e professionalità, limitando un danno che poteva essere ancora più grave.

Il fuoco può distruggere in un attimo, ma sta a noi impegnarci ogni giorno per proteggere ciò che abbiamo di più prezioso”.