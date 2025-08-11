Sinnai, elettrodomestici bruciati dai continui blackout, Enel risarcirà i cittadini: basterà inviare una pec all’ente. Buone notizie per chi ha dovuto combattere con la luce a intermittenza, sia in inverno che in estate la corrente elettrica non è stata costante, causando la rottura di forni, frigoriferi e asciugatrici.

“Le interruzioni dello scorso inverno, nelle giornate più fredde, non hanno riguardato esclusivamente Sinnai, ma sono state causate da guasti su linee principali extra-comunali, coinvolgendo diversi paesi dell’hinterland. Più recentemente, alcune interruzioni hanno interessato specifiche zone del centro urbano; in tali casi ENEL è intervenuta prontamente, sia con riparazioni, sia con interventi strutturali di potenziamento” ha espresso la sindaca Barbara Pusceddu.

La situazione è costantemente monitorata dal Sindaco, che raccoglie e comunica i dati sull’andamento del servizio.

Nel 2025 si è registrato un miglioramento del 59% nel numero complessivo di interruzioni rispetto al 2024. Oltre la metà di queste sono state interruzioni programmate per attività di potenziamento e sviluppo della rete; le restanti sono state causate da eventi puntuali, non da problemi strutturali. Disservizi rilevanti – Media Tensione. Interruzioni – Bassa Tensione.

Il 30 luglio 2025, durante lavori programmati in una parte circoscritta di via della Libertà, si è verificata una sovratensione causata da un problema impiantistico, con danni ad apparecchiature domestiche.

Gli utenti coinvolti possono inviare richiesta di risarcimento tramite PEC a:

Allegando: indirizzo di fornitura, codice POD dell’utenza.

“L’Amministrazione Comunale continuerà a informare i cittadini sugli sviluppi e sulle tempistiche degli interventi, ribadendo l’impegno per una rete elettrica più moderna, sicura ed efficiente”.