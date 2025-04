Serata difficile per gli automobilisti a Cagliari. La strada dell’ex inceneritore è rimasta paralizzata in entrambi i sensi di marcia, mandando il traffico nel caos. La segnalazione arriva a Casteddu Online da Michele, un automobilista di passaggio. Secondo quanto riferito, una vettura ferma sulla corsia di destra in direzione Sestu, probabilmente a causa di un guasto, avrebbe contribuito al congestionamento. “Direzione Cagliari/Quartu tutto bloccato, ho preso lo svincolo per la 554 direzione Monserrato”, racconta Michele. Alla base dei rallentamenti potrebbe esserci anche un incidente avvenuto sulla 554, proprio di fronte alla Motorizzazione, che ha mandato in tilt anche la viabilità adiacente: “Ho visto che anche la strada della motorizzazione risultava completamente bloccata”.