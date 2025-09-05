Sequestrati tre cani dopo l’aggressione nel cortile scolastico di via Meilogu

Si è conclusa con il sequestro di tre cani, disposto dalla Procura della Repubblica e con il loro trasferimento in un canile di Nurri, la vicenda che nei giorni scorsi aveva destato preoccupazione nel quartiere di Is Mirrionis. Nel cortile della Scuola via Meilogu, gli animali avevano aggredito una dipendente dell’istituto, costringendo altri lavoratori a barricarsi all’interno dell’edificio per evitare ulteriori attacchi.

Secondo i primi accertamenti i cani appartenevano a un uomo che occupava abusivamente l’alloggio un tempo destinato al custode della Scuola. Anche su questo fronte, la Procura ha avviato un procedimento volto allo sgombero degli occupanti, in coordinamento con la Polizia locale.

“Siamo soddisfatte dell’intervento della Polizia locale e degli altri servizi comunali coinvolti, che restituisce tranquillità alla comunità scolastica, specie in vista della riapertura delle scuole per il nuovo anno”, hanno rimarcato le assessore Giulia Andreozzi e Luisa Giusa Marassi. “La volontà dell’Amministrazione comunale di Cagliari – hanno aggiunto le esponenti dell’Esecutivo Zedda, rispettivamente titolari della Pubblica istruzione e dell’Ecologia urbana, con delega alla gestione faunistica – è quella di procedere su questa strada. E intervenire sulle situazioni di abusivismo presenti in città, come accaduto nei giorni scorsi per piazza Medaglia”.

L’Amministrazione comunale di Cagliari ribadisce, dunque, l’impegno a garantire la sicurezza anche delle strutture scolastiche e a proseguire, in sinergia con gli altri enti competenti nel territorio, con decisione nella lotta all’abusivismo.