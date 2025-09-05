Un addio commosso e pieno di dolore per un uomo che ha dato tantissimo, all’arte e a chi gli è stato accanto nella sua vita. Ma tutto con sobrietà ed eleganza, esattamente come Giorgio Armani. Un nome che per 50 anni ha incarnato questi questi valori difendendoli con fermezza, anche quando sembrava che la moda- che lui stesso ha contribuito a creare-andasse altrove. Ma no, Armani ha resistito ad ogni cambiamento grazie alla sua essenza unica e senza tempo, con creazioni che dopo anni sono ancora attuali, bellissime, ricercate. E sono queste le basi da cui l’azienda vuole ripartire, senza discostarsi di un millimetro dalla linea tracciata dal suo fondatore.

“In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione“, scrivono in una lettera aperta dipendenti e familiari.

“Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore”.

“Si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Instancabile fino alla fine, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni e ai numerosi progetti in corso e futuri. Nel corso degli anni, Giorgio Armani ha elaborato una visione che si è estesa dalla moda a ogni aspetto della vita, anticipando i tempi con straordinaria chiarezza e pragmatismo. È stato guidato da una curiosità instancabile e da una profonda attenzione al presente e alle persone. Lungo questo percorso, ha instaurato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la sua capacità di entrare in contatto con tutti. Sempre attento alle esigenze della comunità, è stato attivo su molti fronti, soprattutto a sostegno della sua amata Milano.

Giorgio Armani è un’azienda con 50 anni di storia costruita con emozione e pazienza. Giorgio Armani ha sempre fatto dell’indipendenza – di pensiero e di azione – il suo tratto distintivo. L’azienda è, ora e sempre, un riflesso di questo spirito. La sua famiglia e i suoi dipendenti porteranno avanti il Gruppo nel rispetto e nella continuità di questi valori”.