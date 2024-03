Senza patente e con la droga, 22enne di Tortolì brucia l’alt dei carabinieri: arrestato

Nel corso della nottata del 7 marzo, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del radiomobile di Lanusei hanno tratto in arresto un 22enne di Tortolì, resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il giovane, sorpreso alla guida di una Nissan Qashqai rubata lo scorso 5 marzo, in ottemperando all’alt della pattuglia, provava a fuggire lungo la Statale 125 e per le vie del centro abitato di Tortolì, terminando la sua corsa in via Scorcu. Nel corso dell’inseguimento ha violato numerose norme al Codice della strada e ha provocato danni ad un’auto in sosta.

Una volta bloccato ha tentato nuovamente la fuga a piedi, senza successo. Sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico e 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. A seguito di accertamenti, lo stesso risultava sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Terminate formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di