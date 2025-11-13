Svolta oggi in Parlamento. La Commissione Giustizia della Camera ha approvato all’unanimità l’emendamento che introduce per la prima volta il principio del libero consenso secondo il quale se non c’è è sempre considerata violenza. La norma è stata presentata da Pd e Fratelli d’Italia, in uno sforzo unanime di garantire sicurezza alle donne e non ammettere più che un no possa essere considerato sì.

“Finalmente si chiarisce che solo sì è sì, finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è stupro”, le parole soddisfatte della segretaria del Pd Elly Schlein.

“Una svolta culturale fondamentale nel contrasto alla violenza di genere. È un passo avanti richiesto anche dalla convenzione di Istanbul e abbiamo dimostrato che su questo tema fondamentale si può andare trovare un terreno comune tra maggioranza e opposizione per far fare passi in avanti al Paese.”